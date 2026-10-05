Депутат Рады призвал к уступкам ради спасения Украины

Украинские политики все чаще и все более открыто говорят о необходимости мира с Россией. А заявление депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов) о необходимости компромиссов многие восприняли как признак смены настроений в украинской элите, пишет издание "Страна".

При этом смена курса крайне маловероятна из-за позиции Запада. Однако Гончаренко настаивает, что стратегия Киева провальна. Он подчеркивает, что Киев проигрывает, теряя людей и экономику, а ждать "чудо-оружия" - это безумие. Нужно договариваться по частям: прекращение ударов по инфраструктуре, нейтральный статус, защита русского языка и Церкви, а вопрос Донбасса оставить на потом. По его мнению, лучше сохранить страну и людей, чем идти на самоубийство ради членства в НАТО, куда все равно не принимают.

Заявление вызвало недовольство Банковой и шквал критики со стороны радикальных оппонентов, обвинивших депутата в "работе на Россию". Гончаренко же ответил, что его критики "любят мертвых украинцев больше, чем живых", и подчеркнул, что власть боится честно обсуждать с обществом условия мира, которые уже обсуждаются на международном уровне. Итог такой политики - разруха и уничтожение Украины.

"Возможно, нас с почестями перезахоронят. А я хочу, чтобы мы здесь рожали детей, чтобы мы не ходили пешком через мосты, чтобы мы строили университеты, а не только мемориальные кладбища", - заявил депутат.