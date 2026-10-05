Песков призвал ориентироваться на официальные заявления по ситуации в Иркутской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал прислушиваться к официальным заявлениям Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации в Иркутской области, а не к слухам.

Представитель Кремля отметил, что в Роспотребнадзоре работают высокие профессионалы в этой области

"В данном случае головное ведомство, которое компетентно в этой области, - это Роспотребнадзор. И именно на официальные заявления Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения и так далее", - сказал Песков в ходе брифинга.

Напомним, 29 сентября медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму, и срочно госпитализировали ее в больницу города Шелехов. После смерти женщины врачи взяли анализы на возбудителя болезни. Специалисты составили списки всех, кто контактировал с женщиной, и поместили этих людей в больницу под наблюдение. Прием новых пациентов в лечебном учреждении временно остановили.

4 октября Роспотребнадзор сообщил,что умершей сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований, в анализах больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.