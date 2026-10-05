В Дании хакеры украли данные 8,8 млн человек из госреестра

Власти Дании рассказали о крупной кибератаке: хакеры выкрали сведения о 8,8 миллиона человек из Центрального реестра населения (CPR). В похищенных данных - имена, адреса и персональные идентификационные номера, пишет "Ъ".

Министр цифровизации Кристина Эгелунд назвала случившееся "крайне серьезным инцидентом". Кто стоит за взломом, пока не выяснили. По версии властей, хакеры не взламывали сам реестр, а воспользовались доступом частной компании, которая работала с базой. Эту фирму уже отключили от системы.

Подозрительную активность впервые заметили 2 октября - тогда специалисты и начали разбираться в ситуации.

Население Дании - около 6 миллионов человек, но в реестре хранят данные не только о тех, кто сейчас живет в стране. Там есть сведения и об уехавших, и о некоторых умерших людях. Всего в CPR - примерно 11 миллионов записей, поэтому число пострадавших оказалось больше численности населения.

Ранее площадка для разработчиков ИИ Hugging Face пережила необычный взлом: атаку впервые полностью провела автономная нейросеть, без участия человека. Злоумышленники загрузили на сайт вредоносный набор данных, через него ИИ‑агенты проникли во внутренние системы, получили доступ к облачным хранилищам и захватили несколько учетных записей.