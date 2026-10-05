05 Октября 2026
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Образование Южный ФО Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Лучшим педагогам Астраханской области вручили награды

Вице-губернатор - председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев поздравил педагогических работников региона с профессиональным праздником.

«Ваш труд благородный и очень непростой. На ваших плечах лежит огромная ответственность за подрастающее поколение. Школа – это начало жизненного пути для каждого. От вас, педагогов, в значительной степени зависит, каким станет этот путь, какое направление выберет новое поколение», – обратился к присутствующим Денис Афанасьев.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В регионе продолжается масштабная работа по модернизации образовательной инфраструктуры. В рамках нацпроекта «Семья» в 2025 году капитально отремонтировали два детских сада, в 2026 году – еще два. До конца года завершатся работы по капремонту ещё одного дошкольного учреждения. Нацпроект «Молодежь и дети» в прошлом году позволил провести капремонт восьми школ и корпуса Астраханского государственного политехнического колледжа. В 2026 году также отремонтированы четыре школы, продолжается ремонт корпуса политехнического колледжа и Килинчинской СОШ им. Героя России Азамата Тасимова. Учебные заведения оснащаются современным оборудованием, обновляются мастерские в учреждениях профессионального образования.

С 2020 года в регионе реализуется программа «Земский учитель». За это время в сельские школы привлечено 56 учителей по различным предметам.

Высокие результаты астраханских педагогов подтверждаются достижениями учеников. В 2026 году в регионе 100 баллов набрали 37 участников экзаменационной кампании. Педагоги достойно представляют Астраханскую область на Всероссийских этапах конкурсов профессионального мастерства.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«В ваших руках сегодня будущее нашей страны. Я уверена, каждый из вас сделает всё возможное для того, чтобы наша страна процветала. Желаю вам ресурсов и возможностей, чтобы, несмотря ни на какие сложные задачи, которые вам приходится решать ежедневно, у вас на всё хватало сил. Я горжусь каждым из вас», – отметила министр образования и науки Астраханской области Мария Шалак.

На торжественной церемонии отличившихся специалистов наградили почетным знаком губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги», а также почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» было присуждено четырем преподавателям, еще девять педагогов отметили ведомственным знаком отличия Министерства просвещения РФ «Отличник просвещения». Также были вручены почетные грамоты Министерства просвещения РФ, нагрудные знаки «За верность профессии» и «Молодость и профессионализм», почетные грамоты и благодарственные письма министерства образования и науки Астраханской области.

Теги: день учителя, педагоги астраханской области, награждение


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