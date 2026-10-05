В Тюмени восстанавливают набережную после паводка

В Тюмени восстанавливают набережную после паводка, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Работы ведут более 50 специалистов.



Ход ремонта проинспектировал глава города Тюмени Максим Афанасьев. Он отметил, что такого масштаба восстановительных работ после паводка на набережной еще не проводилось.



"Объемы серьезные, территория большая, и к каждому участку нужен внимательный подход. Уверен, что специалисты справятся: у них есть опыт, техника и понимание того, насколько важно вернуть набережной ее привычный, красивый и безопасный облик", - отметил глава города.



Подрядная организация и сотрудники "Тюменьгормоста" очищают тротуары, лестницы, парапеты. Обрабатывается почти 44 000 квадратных метров.



Специалисты устраняют просадки и подмывы тротуаров, ремонтируют лестничные сходы между всеми ярусами на правом берегу. Приводят в порядок опоры моста в створе улиц Красноармейской и Челюскинцев. Альпинисты с помощью гидрооборудования очищают несущие конструкции от речных отложений.

Напомним, летний паводок стал вторым по масштабу и силе за всю историю наблюдений. В регионе были оперативно и комплексно внедрены необходимые меры. Был использован опыт борьбы с паводком в Ишиме. Выстроена система поддержки пострадавших жителей. Так, пострадавшим от паводка жителям положены выплаты. Если в результате паводка единственное жилье было утрачено, разрушено или признано непригодным для проживания, то гражданин может получить выплату. Ее размер будет зависеть от стоимости квадратного метра в данном населенном пункте, числа людей, прописанных в данном жилье, а также норматива жилой площади (33 кв.м. для одинокого, 42 кв. м - на семью из двух человек, 18 кв.м — на каждого члена семьи от трех и более человек).

Если жилье требует капитального ремонта, то выплата будет рассчитана из фактической площади жилого помещения. На каждый квадратный метр - 9360 рублей.