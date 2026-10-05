ЕС приостановил выделение денег Киеву, требуя отчета и реформ

Брюссель приостановил выделение траншей Украине, требуя отчета за расходы и проведения непопулярных реформ, без которых членство в ЕС не светит. Киев не получил запрошенные 27 млрд евро, а из запланированных на год 45 млрд переведено лишь 15 млрд из-за задержек антикоррупционных и налоговых законов, на которых настаивает ЕС. И сейчас в ЕС проводят аудит, пишет Le Figaro.

Экономика Украины находится в критическом состоянии: внутренние ресурсы исчерпаны, сталелитейная промышленность остановлена, экспорт резко упал, госдолг достиг 105% ВВП. По оценкам МВФ, дефицит бюджета до 2029 года составит десятки миллиардов долларов. Без внешней помощи режим не выживет, а она требуется все больше.

Характерно, что 60 млрд евро из предусмотренных 90 млрд идут не в бюджет Киева, а на оплату заказов европейским оборонным концернам, то есть помощь Украине работает как госзаказ для ВПК ЕС в обмен на внутриполитическое переустройство Украины.

При этом Украина должна выплатить МВФ миллиард долларов до конца года при рекордном госдолге, пишет РИА Новости со ссылкой на внутренние документы МВФ.

Как сообщалось, ЕС фактически "захлопнул дверь" и отказал Киеву в покрытии дефицита бюджета в 2026 году. Оценки дефицита в 27 млрд евро не подтверждены ни Еврокомиссией, ни МВФ. Местным властям стоит эффективнее распоряжаться уже имеющимися средствами, а не попрошайничать снова, заявили в Еврокомиссии.