05 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В сентябре выдача ипотеки в России выросла на 60%

По предварительным оценкам ВТБ, в сентябре объём ипотечных выдач по стране составил порядка 600 млрд рублей — это примерно на 60% больше результата августа и на 50% превышает показатель сентября прошлого года.

Ключевым фактором сентябрьской динамики стало ожидаемое изменение параметров семейной ипотеки с 1 октября. На этом фоне на рынке сформировался повышенный спрос, и сентябрь показал максимальный объем выдач в текущем году. Доля семейной ипотеки в общем объёме, по оценкам банка, составила около 64%.

Кроме того, сентябрь стал самым сильным месяцем с июня 2024 года, если не учитывать рекордный декабрь 2025 года, когда общерыночный объём продаж составил 800 млрд рублей.

С начала года совокупный объём ипотечных выдач в России, по расчетам экспертов банка, превысил 3,5 трлн рублей — это на треть больше, чем за аналогичный период годом ранее.

«Семейная ипотека в сентябре устроила себе декабрь — на три месяца раньше календаря. Ее общерыночные выдачи выросли вдвое к августу, примерно до 385 млрд рублей, обогнав на треть ажиотажный июнь и перекрыв январский пик в 325 млрд. Вероятно, этот результат госпрограммы станет максимумом года: дальше рынок неизбежно немного сбавит обороты», — отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Теги: ипотека, втб,


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