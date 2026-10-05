05 Октября 2026
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Фото: duma-astrakhan.ru

В мероприятиях Фестиваля культуры Ирана в Астрахани принял участие председатель городской Думы Игорь Седов

Астрахань стала одной из ключевых площадок Фестиваля культуры Ирана в России, стартовавшего 28 сентября 2026 года на Исторической сцене Большого театра в Москве. Программа международного проекта охватила четыре крупных культурных центра страны — Санкт-Петербург, Москву, Казань и Астрахань.

Астраханская часть фестиваля открылась в областной филармонии концертом Иранского национального оркестра, исполнившего вокальные и инструментальные шедевры восточной музыки. Вечер гармонично дополнила экспозиция работ иранских фотохудожников, расположившаяся в фойе.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Следующей важной частью программы стал выставочный проект «Россия – Иран: страницы истории и культуры», который принял первых посетителей в Астраханской областной научной библиотеке имени Н. К. Крупской. Гости смогли познакомиться с богатейшим собранием литературы: от философских трудов и детских книг до редких памятников персидской классики на языке оригинала. Особое место в выставочном пространстве заняли переводы великих русских писателей — Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Антона Чехова — на персидский язык.

Завершающим событием культурного марафона стал Международный фестиваль иранского кино, стартовавший в минувшее воскресенье в кинотеатре «Иллюзион». Первой лентой, представленной астраханскому зрителю, стала эпическая картина Эбрахима Хатамикия «Моисей».

Премьерный показ подчеркнул высокий статус события: среди почётных гостей присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в России Казем Джалали, возглавивший дипломатическую миссию, и спикер Городской Думы Астрахани Игорь Седов.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, спикер городского парламента подчеркнул, что проведение подобных фестивалей закладывает прочный фундамент для углубления диалога, взаимного уважения и искренней дружбы между нашими народами.

(2026)|Фото: duma-astrakhan.ru

Теги: игорь седов, городская дума астрахани, Фестиваль культуры Ирана в России


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