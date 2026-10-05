05 Октября 2026
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Здравоохранение Свердловская область
Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Савинова показала, как будет выглядеть теплый переход в Краснотурьинской больнице

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова показала, как будет выглядеть 80-метровй теплый переход между модульным корпусом и основным зданием стационара Краснотурьинской больницы. Работы ведутся с сентября, а завершить проект планируется к концу текущего года.

Строительство тёплого перехода между модульным корпусом и стационаром Краснотурьинской городской больницы(2026)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

По ее словам, переход будет оснащен лифтами, которые компенсируют перепад высот между корпусами. Параллельно проводится капитальный ремонт цокольного этажа и меняется лифтовое хозяйство, чтобы сократить путь пациента до операционных и лечебных отделений.

Эскиз проекта тёплого перехода между модульным корпусом и стационаром Краснотурьинской городской больницы(2026)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Эскиз проекта тёплого перехода между модульным корпусом и стационаром Краснотурьинской городской больницы(2026)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

"Раньше наш современный модульный корпус с аппаратами КТ и МРТ стоял обособленно, и его огромный потенциал не использовался в полной мере, в то время как основное здание стационара остро нуждалось в дополнительных площадях. Соединив их, мы создадим единое, мощное приемно-диагностическое отделение. Здесь будет внедрена современная триаж-система, появятся малые операционные и комфортные зоны ожидания. Все необходимое — от диагностики до экстренной помощи — будет сосредоточено в одном месте, чтобы не терять ни одной драгоценной минуты в борьбе за здоровье пациента", — сказала Савинова.

Эскиз проекта тёплого перехода между модульным корпусом и стационаром Краснотурьинской городской больницы(2026)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Эскиз проекта тёплого перехода между модульным корпусом и стационаром Краснотурьинской городской больницы(2026)|Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Напомним, что ранее Татьяна Савинова называла Краснотурьинскую больницу — одной из опорных больниц на севере региона. Она обслуживает не только город с населением свыше 40 тыс. человек, но и жителей прилегающих территорий, таких как: Североуральск, Пелым, Волчанск, Карпинск, и, частично, Серов по ряду профилей.

Теги: Краснотурьинск, больница, теплый переход


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