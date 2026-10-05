RCC и Karate Combat устроят совместный турнир в Екатеринбурге

Русская медная компания представляет международный совместный турнир российской бойцовской лиги RCC и зарубежной организации Karate Combat. Он пройдет в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, 17 октября фанатов единоборств ждёт 18 ярких поединков с участием звёзд из России, Белоруссии, Бразилии, Грузии, Ирана, Новой Зеландии и США. Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона мира в среднем весе между Ильясом Хамзиным и семикратным чемпионом мира по кикбоксингу и тайскому боксу Александром Космо.

Хамзин – это настоящая звезда России. Он секундант чемпиона UFC Петра Яна, звезда RCC, чемпион Karate Combat. Космо – легенда кикбоксинга и тайского бокса. Семь раз он становился чемпионом мира среди профессионалов. Из 96 поединков Космо выиграл 76.

Со-главным поединком турнира станет ещё один титульный бой между бразильским спортсменом Луисом Рочей (Питбуль) и экс-бойцом UFC Андре Эвеллом.

Также в карде выступят чемпионы RCC MMA Владислав "Белаз" Ковалев и Дмитрий Климов. "Белаз" выйдет на схватку по грэпплингу против доминирующего чемпиона Bellator Дугласа Лимы, а Дмитрий Климов (Армеец) в трёх раундах встретится с американцем Чарли Декки.

Кроме того, зрителей ждут бои с участием восходящих звёзд команды "Архангел Михаил" Игоря Загайнова, Максима Бакланова, Дмитрия Киреева и Эдуарда Сайка.

Особая застройка арены – отдельная фишка предстоящего шоу. Вокруг легендарной "ямы", где дерутся между собой бойцы, построят специальные трибуны, которые будут буквально нависать над спортсменами.