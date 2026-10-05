Пожар в Богородском округе: погибли женщина и 3-летний ребенок

В поселке имени Воровского (Богородский округ) сгорел дачный дом в СНТ "Станкоагрегат". О пожаре сообщили соседи - они сразу позвонили в экстренные службы.

Когда приехали пожарные, дом уже полностью горел, крыша прогорела и обрушилась. После того как огонь потушили, спасатели разобрали завалы и нашли тела 41-летней женщины и 3-летнего ребенка.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электросети - нарушили правила ее эксплуатации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Расследование контролирует Ногинская прокуратура, которая отвечает за Богородский округ.