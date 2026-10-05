Экс-начальницу управления образованием Асбеста судят за превышение полномочий

На Среднем Урале перед судом предстанет бывший начальник управления образованием Асбеста Светлана Богданова. Экс-чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2019-2022 годах обвиняемая требовала у премированных работников передавать часть выплаченных им денег.

"Сотрудники, находясь в служебной зависимости, были вынуждены исполнить ее незаконные требования о передаче денежных средств. Женщина присвоила себе свыше 600 тысяч рублей", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области.

На сегодняшний день расследование завершено. Уголовное дело Светланы Богдановой направлено в Асбестовский городской суд.

Напомним, что арестовали Богданову в июле нынешнего года.