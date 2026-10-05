ФАС добилась снижения цен на учебники "Просвещения"

В России снизят цены на учебники по истории для 10-11 классов, которые издаёт "Просвещение". Таково решение антимонопольной службы (ФАС).

Служба предписала издательству установить на государственные учебники по истории для 10-11 классов экономически обоснованные отпускные цены. Они не должны превышать сумму расходов и прибыли, которые необходимы для производства и реализации этой учебной литературы.

АО "Издательство "Просвещение"" сообщило, что с 21 сентября снизило цены на четыре наименования учебников по истории для 10-11 классов на 36,94 – 44,98%. Ранее по первому предписанию ведомства издательство уже снизило цены на 94 наименования учебников по русскому языку, истории и биологии, сообщает пресс-служба ФАС.