Бывшего мэра Сочи Копайгородского приговорили к 15 годам колонии

Суд в Москве приговорил экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского к 15 годам колонии по делу о получении взятки, растрате и легализации преступных доходов.

Также Копайгородскому назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. Помимо этого, он лишен награды "За заслуги перед Отечеством 2 степени", сообщает РИА Новости.

Супругу экс-мэра Сочи Янину Копайгородскую приговорили к девяти годам колонии и штрафу в 500 млн рублей, но ее освободили от ответственности в связи с истечением срока давности преступления.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины будет рассмотрено в Москве. По версии следствия, во время работы мэром Копайгородский похитил два земельных участка и дом стоимостью не менее 26 млн рублей, а за покровительство бизнесу получил 320 млн. Следствие также утверждает, что экс-мэр вместе с супругой легализовал более 104 млн рублей, добытых преступным путем. Его жене вменяли передачу 500 тысяч рублей одному из свидетелей — за ложные показания.

Ранее суд изъял у семьи Копайгородских активы на 1,6 млрд рублей. В доход государства обратили: более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, 84 млн рублей и $40 тыс., коллекцию наручных часов, ювелирных изделий и предметов роскоши на общую сумму более 108 млн рублей.