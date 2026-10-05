"Шанс всегда есть": Юран хочет позвать Дзюбу в "Урал"

Главный тренер екатеринбургского ФК "Урал" Сергей Юран заявил о готовности пригласить в свою команду бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбу, на днях объявившего о завершении карьеры.

"Мы разговаривали на эту тему. Я через приятелей аккуратно узнавал: "Как у Артема настроение, есть ли смысл набрать насчет "Урала"? Может, закончил уже?". Мне перезвонили: в Москве он еще сезончик-два поиграл бы, а уезжать никуда не хочет", - рассказал Юран в интервью изданию "Чемпионат".

По словам тренера, если бы Дзюба перебрался в Екатеринбург, то он бы даже разрешил форварду не ездить с командой на гостевые матчи.

"Если бы Артем спросил: "Николаич, можно я только домашние матчи буду играть?", я бы рассмотрел. Шанс всегда есть. Впереди зимняя пауза, мы открыты", - добавил Сергей Юран.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин пожелал "Уралу" вернуться в РПЛ.