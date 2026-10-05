В дачном районе Нягани заметили медвежонка: жители опасаются, что рядом находится медведица

В Нягани в дачном районе заметили медвежонка. Местные жители публикуют фото и видео передвижения зверя в дачном чате и просят соседей не выпускать детей на улицу из соображений безопасности. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Люди опасаются, что где-то рядом может находиться мать медвежонка - медведица. В таких ситуациях специалисты рекомендуют не приближаться к диким животным, не пытаться их кормить или снимать на камеру, а также не оставлять детей без присмотра.

Напомним, при обнаружении медведя вблизи жилья или дачных участков следует незамедлительно сообщить в экстренные службы по номеру 112.