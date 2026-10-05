Создателя Масяни приговорили к четырем годам колонии

Невский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Олега Куваева* к четырем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Суд также на четыре года запретил ему публиковать любые материалы в интернете, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд установил, что Куваев* записал и опубликовал видео, в котором открыто призывал российских военнослужащих сдаваться в плен, дезертировать и не выполнять приказы командиров. Кроме того, мультипликатор нарушил правила, которые закон устанавливает для иностранных агентов.

Гособвинение 2 октября просило для Куваева* пять лет и одиннадцать месяцев колонии, штраф 290 тысяч рублей и пятилетний запрет на управление интернет-ресурсами. Суд в итоге назначил меньший срок.

Минюст внес Куваева в реестр иноагентов в декабре 2023 года. Следствие выяснило, что автор Масяни выступал против военной операции на Украине, собирал деньги для украинской армии и распространял сведения, которые следствие сочло недостоверными и направленными на создание негативного образа России и ее вооруженных сил. В сентябре прошлого года на Куваева* завели уголовное дело, после чего объявили в розыск.

* - признан иноагентом в РФ.