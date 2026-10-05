Роспотребнадзор Пермского края выдал 124 предостережения предпринимателям за вывески на иностранных языках

С 1 марта по 1 октября Роспотребнадзор Пермского края выдал 124 предостережения предпринимателям о недопустимости нарушения закона о защите русского языка, сообщает "Рифей Пермь".

О штрафах пока не сообщается.

По новым правилам, вступившим с силу с 1 марта, все названия, вывески и указатели должны быть на русском языке. При этом, зарегистрированные товарные знаки, в том числе на латинице, менять не требуется.