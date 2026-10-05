Предполагаемому убийце московской предпринимательницы и ее дочери предъявили обвинение

Предполагаемому убийце предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери в Москве предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в Следственном комитет РФ.

По данным ведомства, с фигурантом проведен ряд следственных действий. Вину он признал частично. С его участием проведена проверка показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре, где он подтвердил ранее данные показания.

Обвиняемый пояснил, что после совершения убийств он пытался скрыть следы, замывая кровь в помещениях. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого.

Ранее сообщалось, что останки Елены Церетели были обнаружены 3 октября в квартире на Жулебинском бульваре. Тревогу подняла сестра погибшей — женщина несколько дней не отвечала на звонки. В квартире следователи нашли предполагаемые орудия преступления, следы вещества, похожего на кровь, а также тайник с оружием и боеприпасами.

Позже в Новой Москве обнаружили гараж, которым пользовался сожитель Церетели Теймураз Гогиашвили. Внутри находилось тело ее дочери и еще один тайник с оружием.

Подозреваемого задержали в Воронежской области и доставили в Москву. Вместе с ним находилась женщина 1986 года рождения, её проверяют на причастность к преступлению.