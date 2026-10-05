«Бархатные пляжи» продолжают радовать жителей и гостей Геленджика

В минувшие выходные в рамках мероприятия «Бархатные пляжи» пляжные территории Геленджика стали точками притяжения. На Центральном пляже курорта выступили с танцевальными и вокальными номерами коллективы Дивноморского округа.

Были представлены творческие номера от ансамбля «Кубанские узоры» Клуба села Возрождение и ансамбля «Жемчужинки» Дома культуры села Адербиевка, сообщает пресс-служба администрации города.

В это же время на набережной села Дивноморское зрители смогли насладиться выступлениями талантливых детей Геленджика. А вечером в селе Кабардинка прошел кинопоказ под открытым небом на пляже для всех желающих.

Везде было организовано бесплатное чаепитие, гостей угощали горячим чаем и сладостями.

В следующую субботу, 10 октября ожидается проведение следующих мероприятий: 10:00 - спортивно-развлекательное мероприятие «Бархатная волна: зарядись энергией моря!» (фитнес-тайм), Центральный пляж с. Дивноморское, 10:00 - спортивно-развлекательное мероприятие «Веселая зарядка», Центральный пляж с. Архипо-Осиповка, выступление творческого коллектива - ансамбля «Щедрик», Центральный пляж Геленджика, просмотр кинофильма, Центральный пляж с. Кабардинка.