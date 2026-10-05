ВСУ атаковали корпус ЗАЭС, находящийся в 200 метрах от энергоблоков

ВСУ атаковали лабораторный корпус Запорожской АЭС и здание по переработке радиоактивных отходов. В результате атак никто не пострадал, повреждена кровля. Угрозы ядерной безопасности нет. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

"Лабораторно-бытовой корпус № 2 Запорожской АЭС подвергся атаке двух БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что здание расположено примерно в 200 метрах от энергоблоков № 4 и № 5. Еще две атаки БПЛА зафиксированы по зданию переработки радиоактивных отходов.

На ЗАЭС подчеркивают, что удары по таким объектам потенциально опасны. Близость лабораторно-бытового корпуса к энергоблокам создает риск повреждения расположенной рядом инфраструктуры и угрозу для персонала. Атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами.

В сентябре ВСУ ударили по посту радиационного контроля Запорожской АЭС. В результате атаки украинского беспилотника был поврежден пост радиационного контроля станции.