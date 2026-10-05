Свердловский силовик рассказал, как внедрялся в преступную группу

Сегодня, 5 октября, исполняется 108 лет со дня образования в системе МВД легендарной службы угрозыска. Один из ее сотрудников поделился воспоминаниями о своей работе.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, только с начала текущего года сотрудники отдела розыска УУР отыскали 700 различного рода преступников, установили местонахождение 123 лиц категории "без вести пропавшие" (из них 20 несовершеннолетних) и 13 личностей неопознанных тел.

Один из представителей угрозыска – подполковник полиции Владислав Сергеевич – служит в правоохранительных органах Свердловской области больше 25 лет. За это время он прошел путь от оперуполномоченного до руководителя отдела.

"Начинал карьеру силовика в подразделении по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, более известного под названием "убойный отдел". Затем его пригласили в созданную службу ФСКН, чтобы выявлять нарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ, а после ее расформирования продолжил борьбу с преступностью в легендарном подразделении под названием "уголовный розыск", - рассказал полковник Горелых.

Сейчас он занимается поиском без вести пропавших граждан и злоумышленников, скрывающихся от следствия. Одно из самых ярких воспоминаний начала службы – проверочная закупка синтетического наркотика, который злоумышленники реализовывали в ночном клубе.

"Пришлось внедриться в преступную группу, которая осуществляла сбыт запрещенных средств. Итогом той разработки стала ликвидация незаконного формирования и изъятие более 500 грамм опасных веществ. Преступная группа, состоящая из 5 человек (из них 4 сбытчика, 1 поставщик) была отправлена в места лишения свободы", - делится своими воспоминаниями подполковник.

В памяти осталась также спецоперация по задержанию двух женщин цыганской национальности, находившихся в розыске за УМВД Тверской области.

"Любительницы чужих денег и ценностей выслеживали пожилых людей, имевших ордена и медали, чтобы впоследствии их перепродать. В отношении пенсионеров совершались разбойные нападения, грабежи и кражи. Подозреваемые, совершив серию преступлений, ретировались в столицу Среднего Урала. К нам прибыли коллеги из Твери, и мы совместными усилиями установили, что они поселились на территории частного сектора. Их задержание было делом техники. Часть похищенного удалось изъять и вернуть законным владельцам, а сами обвиняемые вскоре отправились отбывать наказание на 9 и 12 лет в учреждения ГУФСИН", - рассказывает Владислав Сергеевич.

По его словам, работа в угрозыске – это всегда труд целой команды, и по-другому не бывает. Сам подполковник не планирует на пенсию, его профессионального задора и энтузиазма, как он сам признался, хватит еще надолго. Каждое утро он просыпается и вновь идет на службу, чтобы приносить обществу пользу – искать тех, кто ушел и не вернулся, и тех, кто преступил черту закона и подался в бега.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области поздравляет Владислава Сергеевича и всех его коллег с профессиональным праздником и от души желает новых побед в поединках с криминалом, только удачи при задержании матерых преступников и крепкого тыла.