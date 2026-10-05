Свердловский силовик рассказал, как внедрялся в преступную группу

05 Октября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Свердловский силовик рассказал, как внедрялся в преступную группу

Сегодня, 5 октября, исполняется 108 лет со дня образования в системе МВД легендарной службы угрозыска. Один из ее сотрудников поделился воспоминаниями о своей работе.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, только с начала текущего года сотрудники отдела розыска УУР отыскали 700 различного рода преступников, установили местонахождение 123 лиц категории "без вести пропавшие" (из них 20 несовершеннолетних) и 13 личностей неопознанных тел.

Один из представителей угрозыска – подполковник полиции Владислав Сергеевич – служит в правоохранительных органах Свердловской области больше 25 лет. За это время он прошел путь от оперуполномоченного до руководителя отдела.

"Начинал карьеру силовика в подразделении по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, более известного под названием "убойный отдел". Затем его пригласили в созданную службу ФСКН, чтобы выявлять нарушения в сфере незаконного оборота наркотических веществ, а после ее расформирования продолжил борьбу с преступностью в легендарном подразделении под названием "уголовный розыск", - рассказал полковник Горелых.

(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Сейчас он занимается поиском без вести пропавших граждан и злоумышленников, скрывающихся от следствия. Одно из самых ярких воспоминаний начала службы – проверочная закупка синтетического наркотика, который злоумышленники реализовывали в ночном клубе.

"Пришлось внедриться в преступную группу, которая осуществляла сбыт запрещенных средств. Итогом той разработки стала ликвидация незаконного формирования и изъятие более 500 грамм опасных веществ. Преступная группа, состоящая из 5 человек (из них 4 сбытчика, 1 поставщик) была отправлена в места лишения свободы", - делится своими воспоминаниями подполковник.

В памяти осталась также спецоперация по задержанию двух женщин цыганской национальности, находившихся в розыске за УМВД Тверской области.

"Любительницы чужих денег и ценностей выслеживали пожилых людей, имевших ордена и медали, чтобы впоследствии их перепродать. В отношении пенсионеров совершались разбойные нападения, грабежи и кражи. Подозреваемые, совершив серию преступлений, ретировались в столицу Среднего Урала. К нам прибыли коллеги из Твери, и мы совместными усилиями установили, что они поселились на территории частного сектора. Их задержание было делом техники. Часть похищенного удалось изъять и вернуть законным владельцам, а сами обвиняемые вскоре отправились отбывать наказание на 9 и 12 лет в учреждения ГУФСИН", - рассказывает Владислав Сергеевич.

По его словам, работа в угрозыске – это всегда труд целой команды, и по-другому не бывает. Сам подполковник не планирует на пенсию, его профессионального задора и энтузиазма, как он сам признался, хватит еще надолго. Каждое утро он просыпается и вновь идет на службу, чтобы приносить обществу пользу – искать тех, кто ушел и не вернулся, и тех, кто преступил черту закона и подался в бега.

Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области поздравляет Владислава Сергеевича и всех его коллег с профессиональным праздником и от души желает новых побед в поединках с криминалом, только удачи при задержании матерых преступников и крепкого тыла.

Теги: угрозыск, полиция, служба, МВД


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети