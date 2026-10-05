Бастрыкину доложат о подростках, избивших двух девочек в Пышминском округе

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному после избиения двух девочек в Пышминском муниципальном округе.

Ранее в сети появилась информация о том, что на двух девочек 13 и 14 лет напала толпа подростков от 12 до 15 лет. Все началось со словесного конфликта, а завершилось избиением по голове и телу. Обеим девочкам потребовалась медицинская помощь.

После этого мама 14-летней пострадавшей через Информационный центр обратилась напрямую к Александру Бастрыкину.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а по завершении расследования уголовного дела – о его результатах", – сообщили в пресс-службе СКР.