В Белгородской области и Прикамье задержаны агенты спецслужб Украины

В двух регионах России, Прикамье и Белгородской области, задержаны предполагаемые агенты спецслужб Украины.

Агенты украинских кураторов собирали в Перми и Старом Осколе информацию об объектах оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Потом предполагалось совершить на них теракты. Координировали работу несостоявшихся террористов через общение в Telegram.

У задержанного в Белгородской области изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство. Его неоднократно привлекали спецслужбы Украины в качестве курьера, которому обманутые мошенниками россияне передавали свои деньги. Агенту, "работавшему" в Пермском крае, за сотрудничество с украинскими спецслужбами пообещали деньги и вывоз в Евросоюз. Возбуждены уголовные дела, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

ТАСС уточняет, что задержанный в Пермском крае россиянин по заданию украинских спецслужб устроился на завод ОПК для совершения диверсии. Он передал куратору номера мобильных телефонов и личные данные сотрудников предприятия, а также осуществил съёмку 11 цехов завода.