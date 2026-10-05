Алексей Богодистов поздравил педагогов Геленджика с Днем учителя

Глава Геленджика Алексей Богодистов поздравил всех педагогов города-курорта с Днем Учителя.

"Профессия учителя была, есть и будет одной из самых важных. Меняется мир, появляются новые технологии, в нашу жизнь прочно вошёл искусственный интеллект. Но ни одна технология не заменит ваш труд, потому что ребёнку нужен человек. Тот, кто заметит, поддержит, поможет поверить в себя", - говорится в поздравлении.

Глава города отметил, что задача городских властей - создавать условия, в которых учителям будет комфортно работать. В 2026 году на ремонт, благоустройство и обеспечение безопасности в школах и детских садах направили более 428 млн рублей.

"Поддерживаем и самих педагогов. По 500 тысяч рублей получили 33 учителя, впервые приехавшие работать в наш город из других регионов. Ещё 270 педагогов получают ежемесячную компенсацию за аренду жилья в размере 15 тысяч рублей. Утверждены денежные гранты за победу в профессиональных конкурсах. Главный результат вашего труда, дорогие педагоги, - успехи ваших учеников. В этом году у нас 10 стобалльников и один двухсотбалльник. 60 выпускников получили золотую медаль, 49 - серебряную", - отметил Алексей Богодистов.

Педагогов, показавших высокие профессиональные результаты, наградили на торжественном мероприятии.