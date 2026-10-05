В Приангарье медведи напали на людей: двое погибли, одного спасли

В Иркутской области сразу в нескольких районах произошли нападения медведей на людей. По данным регионального МВД, два человека погибли, еще одного пострадавшего успели доставить в больницу.

В Усть‑Илимском районе охотник столкнулся с двумя медведями. Одного зверя он успел застрелить, но со вторым справиться не смог - мужчина погиб.

Еще один трагический случай случился в Казачинско‑Ленском районе: в 300 километрах от поселка Магистральный медведь пробрался в жилой вагончик и смертельно ранил мужчину.

На реке Илим, в лесу более чем в 100 километрах от райцентра, медведь напал на рыбака. Другие рыбаки отогнали зверя, а раненого передали медикам - ему вовремя оказали помощь.

Сейчас в Черемховском районе идут поиски двух пропавших рыбаков. В воскресенье один из мужчин позвонил в диспетчерскую службу и сказал, что они с товарищем заблудились. В следующем звонке он успел сообщить, что встретил медведя, после чего связь прервалась. Полицейские продолжают поиски.

Владелец зоопарков "Тайган" и "Сказка" Олег Зубков считает, что выходы медведей к людям и нападения на них пойдут на спад и прекратятся к ноябрю‑декабрю - сейчас у зверей осенняя активность, но скоро они начнут уходить в спячку. При этом эксперт называет нынешнюю тенденцию опасной и предупреждает, что случаи будут повторяться, если не принять меры для защиты людей.