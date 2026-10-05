Агенту Киева, совершившему диверсию на НПЗ в Самарской области, вынесли приговор

Житель Самары Сергей Остроушко, совершивший по заданию военной разведки Украины в 2023 году диверсию на территории нефтезавода, осужден на 23 года, сообщили в ФСБ.

Его признали виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и участии в террористическом сообществе.

Остроушко также приговорен к штрафу в размере одного 1 миллиона рублей.

Мужчина был арестован в июле 2023 года. Его задержали по подозрению в диверсии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Как сообщал Александр Хинштейн, являвшийся в то время депутатом Госдумы, на территории завода 28 июля произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство.

Позже Хинштейн сообщил, что предполагаемый организатор взрыва задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ. Задержанный являлся работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины.