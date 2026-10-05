Продавцов сигарет будут лишать лицензий за нарушения

С 1 марта 2027 года в России начнут лицензировать розничную и развозную торговлю табачными и никотинсодержащими товарами. Если продавец нарушит закон, у него смогут отозвать лицензию - соответствующее постановление разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Раньше такие правила касались в основном производителей и импортеров, теперь их распространили и на розничных продавцов.

Главное основание для отзыва лицензии - продажа сигарет несовершеннолетним. Решение примут после подтверждения нарушения.

Лицензию также отберут при более чем двух нарушениях за год ограничений из закона об охране здоровья граждан. Сохраняются и прежние основания: оборот немаркированной продукции, непредоставление данных в госсистему мониторинга, незаконное использование товарных знаков и запатентованных решений после вступления в силу судебного решения.

Отдельно прописано: лицензию аннулируют, если продавец не соблюдает лицензионные требования по закону о госрегулировании оборота табачных изделий. Решение направляют в лицензирующий орган не позднее трех рабочих дней.

Постановление вступает в силу 1 марта 2027 года, отдельные положения - с 1 сентября 2027 года и с 1 марта 2028 года.