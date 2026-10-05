05 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

"Почта России" оформит екатеринбуржцам полис для возврата денег за лекарства

"Почта России" предлагает жителям Екатеринбурга возможность вернуть часть средств, потраченных на покупку лекарств. Сделать это можно, оформив специальный полис в рамках программы "Лекарственное страхование".

Всего предлагается три варианта полиса:

  • За 300 рублей — действует месяц для жителей от 18 до 75 лет и помогает вернуть до 5 тыс. рублей;
  • За 600 рублей — действует три месяца, позволяет оформить его на ребенка и помогает вернуть до 10 тыс. рублей;
  • За 1,2 тыс. рублей — действует год и дает возможность жителям от 18 до 75 лет вернуть до 15 тыс. рублей.

Для возврата средств достаточно отправить фотографии чеков и выписки врача, с указанием диагноза и назначенным лечением, через специальный чат-бот. Обработка запроса занимает не более суток, а выплата поступает на банковскую карту. Выплата производится по одному назначению врача, а потому учитываются все назначенные препараты, даже если они куплены в разные даты и разных аптеках. Программа наиболее актуальная для пенсионеров и семей с детьми, особенно, в осенний сезон простуд.

"Лекарственный полис — это не про страхование ради страхования. Это про то, чтобы семья, которая и так покупает лекарства, могла вернуть часть денег — на другие нужды, на детей, на себя. Стоимость полиса символическая: от 300 руб. А лимит выплат — до 15 000 за год. Мы специально сделали программу максимально простой, чтобы доступ к программе был у всех, а не только у жителей крупных городов", — отметила директор группы регионов Урал Почты России Наталья Алемасова.

Лекарственный полис можно оформить в ближайшем отделении "Почты России". При себе необходимо иметь паспорт.

Теги: Почта России, Лекарственное страхование, полис, лекарство


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