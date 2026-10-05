Республиканцы уходят в глухую оборону накануне выборов в конгресс

Политический истеблишмент Республиканской партии и администрация Белого дома бросили все силы на удержание контроля над Техасом. Ситуация для республиканцев критическая: на кону не только кресло губернатора, но и представительство в Сенате. Партия вложила уже 200 млн долларов, но гарантии успеха нет. В Техасе впервые за полвека могут победить демократы.

Текущие опросы показывают поражение республиканцев. Их позиции слабеют даже в "своих" штатах. Даже в оплоте партии — Канзасе — демократы могут выиграть. Проблемы усугубляются репутационными скандалами в ряде штатов, традиционно считающихся "красными". Демократы рассчитывают, что на фоне снижения популярности президента Дональда Трампа им удастся совершить тектонический сдвиг в электоральной географии США.

Тем временем в Лос-Анджелесе набирает обороты леворадикальное движение. Соцаилистка Нитья Раман, претендующая на пост мэра, обещает превратить мегаполис в убежище для нелегальных мигрантов и навязать "новую повестку", что может привести к радикальной трансформации второго по величине города Америки.

"Ультралевые пользуются победами на выборах, чтобы раскручивать свою политическую машину. И вести идеологическую революцию внутри Демпартии. Их программа-максимум - прийти к власти на федеральном уровне. Вот тогда они и обещают реализовать свою левую перестройку Америки", - пишет американист Малек Дудаков.