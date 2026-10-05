Состязания в рамках финала «Безопасного колеса» проходят в Геленджике

Юбилейный 45-й финал «Безопасного колеса» проходит в Геленджике с 3 по 11 октября 2026 года.

Финал 45-го Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо», приуроченный к 90-летию со дня основания Госавтоинспекции, определит лучших среди 69 команд - победителей региональных этапов из различных уголков России.

Финал «Безопасного колеса» по праву считается одним из самых представительных детских соревнований по безопасности дорожного движения в России: он объединяет сотни участников, педагогов и наставников, а его результаты во многом определяют ориентиры для развития движения ЮИД на следующий год.

В финал вышли только те, кто доказал право представлять свой регион на всероссийском уровне. Каждая команда продемонстрировала глубокие знания Правил дорожного движения и основ оказания первой помощи, уверенные практические навыки управления средствами индивидуальной мобильности (велосипед, самокат), умение быстро ориентироваться в сложной дорожной обстановке и принимать верные решения.

Будет проведено 6 этапов финала, каждый из которых проверяет свой блок подготовки — от теории до практики и творчества: «Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное вождение», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Вместе — за безопасность дорожного движения».



Организаторами масштабного события выступают Министерство просвещения РФедерации и Министерство внутренних дел РФ.