На Урале будут судить 19-летнюю дроппершу

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело в отношении дроппера.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась молодая жительница Ивделя. Как показало расследование, однажды неизвестные в интернете предложили 19-летней девушке "подработку". Суть была в том, что на ее счет должны поступать деньги, которые затем нужно переводить на другие счета. Девушка согласилась и сообщила реквизиты своей банковской карты.

В дальнейшем на ее банковский счет пришли 129 тысяч рублей. После этого дропперша совершила 19 операций по переводу поступивших средств. За свои услуги она получила около 2 тысяч рублей.

Впоследствии на нее вышли силовики. Итогом стало возбуждение уголовного дела. На сегодняшний день расследование завершено, оно направлено на рассмотрение в суд.

Ранее сообщалось, что самой старой дроппершей России оказалась 103-летняя пенсионерка из Екатеринбурга.