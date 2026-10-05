Игорь Седов в поздравлении педагогам Астрахани: Учительский труд давно вышел за рамки обычной профессии, это великая миссия!

Председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов от себя и от имени депутатов поздравил всех учителей города, ветеранов сферы просвещения с профессиональным праздником.

"Учительский труд давно вышел за рамки обычной профессии — это великая миссия и нелёгкое, но бесконечно благородное призвание. Каждый день вы берете на себя ответственность за будущее наших детей. Вы передаете подрастающему поколению не только фундаментальные знания, но и прививаете им человечность, правильные ценностные ориентиры и дарите частичку собственной души", - говорится в тексте поздравления.

Игорь Седов поблагодарил ветеранов сферы образования за их педагогический труд.

"Вы заложили лучшие традиции отечественного образования, и ваш опыт — это бесценное достояние, на которое мы опираемся и сегодня. Желаю, чтобы профессиональный огонь в ваших сердцах горел ярко и не угасал! Пусть достижения ваших воспитанников будут для вас главным источником гордости и вдохновения. Здоровья вам, терпения, семейного тепла и новых творческих высот!", - высказал пожелания педагогам Игорь Седов.