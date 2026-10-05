В Тюменской области увеличилось количество изъятых из незаконного оборота наркотических средств, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Анализ наркоситуации в регионе по итогам восьми месяцев 2026 года обсудили участники заседания региональной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор.



За отчетный период года правоохранительными органами в области изъято из незаконного оборота свыше 143 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ – значительно больше, чем за аналогичный период 2025 года.



Правоохранительные органы принимают активные меры для установления лидеров и активных участников организованных преступных группировок в сфере незаконного оборота наркотиков, имеющих криминальные связи в регионах России и за рубежом. В суд направлены уголовные дела в отношении девяти участников организованных преступных групп, совершивших 65 преступлений. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года.



Распространенность наркомании за восемь месяцев 2026 года в Тюменской области снизилась на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Губернатор подчеркнул, что профилактика наркомании и борьба с наркопреступностью – общая задача правоохранительных структур, региональных и муниципальных органов власти и общественных организаций.