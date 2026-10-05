05 Октября 2026
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Политика
Фото: Накануне.RU

Bloomberg: Богачи массово покидают Лондон

Британия переживает "исход" миллионеров и миллиардеров: за последние два года страну покинули богатые люди (свыше 27 тыс. человек), чьи активы в сумме составляют 160 млрд долларов. Это больше, чем капитал тех богачей, которые пока решили остаться в Соединенном Королевстве.

Главная причина — радикальное изменение налогового законодательства. Отмена льготного режима для нерезидентов и рост налогов на наследство вынудили "элиту" искать убежище в Монако, Швейцарии и ОАЭ. Эксперты отмечают, что многие завершили переезд еще до вступления новых правил в силу в апреле 2025 года.

Ситуация усугубляется негативным имиджем Лондона в медиапространстве. А критики, включая президента США Дональда Трампа, часто указывают на небезопасность города. Официальные данные иные, но "бегство" богачей уже бьет по экономике: риелторы сообщают о падении спроса на люксовое жилье, а рестораторы жалуются на снижение доходов из-за налогового давления.

"То, что происходит сейчас, — это катастрофа", — считает миллиардер и основатель британской сети по продаже мобильных телефонов Phones 4u Джон Кодвелл.

Недавно основавший компанию Betfred миллиардер Фред Дан, которого называют крупнейшим налогоплательщиком Британии, заявил, что не хотел бы родиться в этой стране из-за огромных налогов.

Теги: британия, лондон, богатство, налоги


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