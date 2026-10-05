05 Октября 2026
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Образование Южный ФО Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил учителей Астраханской области с профессиональным праздником

Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов поздравил с Днем учителя всех педагогов региона.

"От имени депутатов Думы Астраханской области и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учителя!", - говорится в поздравлении спикера областного парламента.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов отметил, что труд учителя — это высокое призвание, требующее огромной самоотдачи, мудрости и душевной щедрости.

"Именно вы закладываете фундамент будущего нашего региона и всей страны. В стенах астраханских школ, колледжей и вузов вы передаете знания, формируете характеры, учите мыслить, отличать добро от зла и быть настоящими патриотами своей малой родины. В современном мире роль педагога становится особенно значимой. На вас лежит огромная ответственность за воспитание поколения, способного отвечать на вызовы времени, развивать технологии и сохранять наши исторические и культурные традиции. Мы видим, как меняется система образования, какие сложные задачи стоят перед вами сегодня, и глубоко ценим ваш профессионализм, терпение и преданность избранному делу", - отметил председатель Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов подчеркнул, что депутатский корпус областного парламента продолжает работу по совершенствованию регионального законодательства, направленного на повышение престижа профессии, поддержку молодых специалистов и развитие образовательной инфраструктуры.

"Особую благодарность в этот день хочется выразить ветеранам педагогического труда. Ваш бесценный опыт, верность традициям отечественной педагогической школы и мудрые советы — это надежный ориентир для молодых коллег. Дорогие учителя! Примите искренние слова благодарности за ваш самоотверженный труд. Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, профессиональных успехов и благодарных, любознательных учеников. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, тепло и благополучие!", - высказал пожелания спикер регионального парламента

Теги: день учителя, игорь мартынов, поздравление, дума астраханской области


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