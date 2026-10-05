07 Октября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters / Lisi Niesner

Лидер АдГ: Мерц тайно ездил в Киев, обещая деньги немецких граждан

Лидер набирающей популярность "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель подвергла резкой критике необъявленный визит канцлера Фридриха Мерца в Киев 4 октября.
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Она подчеркнула неуместность такой поездки, да еще в день национального немецкого праздника - Дня урожая. То есть Мерцу Украина важнее Германии. Вайдель возмущена тем, что на фоне острейшего энергетического кризиса и дефицита пенсионной и медицинской систем Мерц раздает обещания о выделении новых миллиардов из карманов немецких налогоплательщиков.

Мерц приезжал в Киев вместе с министром экономики Катариной Райхе. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, этот шаг продиктован стремлением канцлера поправить свои пошатнувшиеся рейтинги, который упали до рекордно низких значений, а все местные выборы его партией с треском проигрываются. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Мерц предлагает немцам больше работать ради Украины.

Как сообщает Politico, поездка прошла на фоне дипломатической напряженности из-за разногласий по поводу вступления в ЕС. Мерц против быстрого принятия Украины в ЕС, предлагая вместо этого формат "ассоциированного членства" без права голоса. Зеленский подобные варианты отвергает. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отмечала, что в самом ЕС нет согласия относительно сроков приема Украины, а ряд стран открыто и категорически выступает против.

Теги: Мерц, Украина, Германия, АдГ


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