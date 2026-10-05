В Кузбассе врачи спасли мужчину с тромбом в сосуде мозга

Кардиологи Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л. С. Барбараша помогли мужчине, у которого тромб полностью перекрыл сосуд, питающий большую часть левого полушария мозга. Об этом 5 октября сообщил в своем Telegram‑канале министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Все случилось в Кемерове: у мужчины начался ишемический инсульт. Он упал и не смог подняться - правая сторона тела не двигалась, он плохо понимал, где находится. Сын сразу вызвал скорую помощь. Позже врачи выяснили, что раньше у кемеровчанина уже бывали микроинсульты, но он не обращал на них внимания и продолжал жить как обычно, хотя его часто мучило головокружение.

Пациента быстро доставили в диспансер. С помощью КТ‑ангиографии медики нашли полную закупорку сегмента левой средней мозговой артерии. Такая блокировка грозит быстрой гибелью мозговой ткани из‑за нехватки крови.

Министр Тарасов подчеркнул: в такой ситуации действовать нужно было немедленно - каждая минута имела значение.

Ранее в одной из больниц Иркутской области Приангарья ввели карантин из‑за симптомов особо опасной инфекции у пациента. Роспотребнадзор проводит в регионе противоэпидемиологические мероприятия и утвердил оперативный план действий, медики следят за людьми, которые могли контактировать с заболевшим.