Да Силва уступил Болсонару в первом туре выборов главы Бразилии

В Бразилии подвели итоги первого тура президентских выборов. Во второй тур прошли два кандидата.

Действующий президент, один из основателей левоцентристской Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва уступает бывшему президенту страны, ультраправому политику Флавио Болсонару, ныне занимающему пост сенатора. После обработки результатов с 100% избирательных участков Болсонару набирает 47,03% голосов, Лула да Силва – 45,16%.

За действующего лидера голоса отдали 53,87 млн избирателей, за Болсонару - 56,1 млн. Об этом говорится на сайте Высшего избирательного суда страны (TSE).