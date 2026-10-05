ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и портам в Харьковской и Одесской областях

Российские военные продолжают наносить удары по объектам энергетической, портовой инфраструктуры Украины и морским судам, используемым в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, вчера вечером и сегодня ночью в результате ударов поражены: в Харьковской области - электроподстанция Кочеток; в Одесской области - портовый пункт Вилково, задействованный для переброски военных грузов; хранилища с ГСМ в порту Черноморск, предназначенные для обеспечения ВСУ, а также сухогруз с военным имуществом.

Кроме того, на переходе морем южнее Одессы нанесен удар по морскому судну, доставлявшему военные грузы.

Ранее в Минобороны России отреагировали на заявление Владимира Зеленского о том, что киевский режим усилит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.