В Екатеринбурге будут судить "мать", получившую 827 тысяч рублей на несуществующего ребенка

Жительница Екатеринбурга 1996 г.р. предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении выплат. По версии следствия, она притворялась молодой матерью, благодаря чему получала соответствующие выплаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, схема продолжала действовать с 2022 по 2024 год. Как считает следствие, обвиняемая предоставила в органы ЗАГС поддельные документы, в которых было сказано, что накануне она родила вне медучреждения. Таким образом, свидетельство о рождении было зарегистрировано на фактически несуществующую девочку, что впоследствии помогало обвиняемой получать различные пособия и соцвыплаты, в том числе ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

За почти два года у государства было похищено свыше 827 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Кроме того, в рамках настоящего уголовного дела прокуратура в порядке ст. 44 УПК РФ направила исковое заявление о взыскании с обвиняемой в пользу РФ суммы причиненного материального ущерба.