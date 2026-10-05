05 Октября 2026
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми 18-летнего парня будут судить за ложные сообщения о терактах в школах

Следователи Кировского района Перми завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего молодого человека. Его обвиняют в заведомо ложных сообщениях о готовящихся взрывах, создающих опасность гибели людей, в отношении объектов социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, с января по март 2025 года фигурант, будучи несовершеннолетним, рассылал на электронные адреса учебных заведений и других социальных объектов письма о готовящихся терактах. После каждого такого сообщения на указанные адреса выезжали сотрудники полиции для осмотра помещений и прилегающей территории. Информация о готовящихся преступлениях ни разу не подтвердилась.

Преступление выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму краевого ГУ МВД. В ходе расследования у обвиняемого изъяли телефон, хранящуюся в нём информацию изучили.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Следственном комитете напомнили: заведомо ложное сообщение об акте терроризма — это не шутка, а преступление, предусмотренное статьёй 207 УК РФ. Такие действия парализуют работу школ, больниц и транспорта, отвлекают экстренные службы от реальных происшествий и могут стоить кому-то жизни. Уголовная ответственность за это наступает с 14 лет, а санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Теги: теракт, ложное сообщение об акте терроризма, суд


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