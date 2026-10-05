Власти России вновь вернулись к идее введения платы за международный трафик

Власти России в лице Минцифры вновь обсуждает с операторами связи введение платы за использование международного трафика, если речь идёт о превышении определённого лимита. Предполагается ввести платеж за объём, превышающий 50 Гб международного трафика в сетях 5G.

Впрочем, у операторов связи пока нет для этого необходимой технической возможности, так как трафик 5G идет через LTE-сети. Ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако у операторов связи до сих пор нет технического решения, чтобы такое предложение реализовать, пишет "Ъ".

В апреле СМИ сообщали, что Минцифры требовало от операторов ввести плату для абонентов за мобильный VPN-трафик с 1 мая 2026 года. Тогда процесс тоже застопорился из-за технических трудностей.