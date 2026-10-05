05 Октября 2026
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Власти России вновь вернулись к идее введения платы за международный трафик

Власти России в лице Минцифры вновь обсуждает с операторами связи введение платы за использование международного трафика, если речь идёт о превышении определённого лимита. Предполагается ввести платеж за объём, превышающий 50 Гб международного трафика в сетях 5G.
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Впрочем, у операторов связи пока нет для этого необходимой технической возможности, так как трафик 5G идет через LTE-сети. Ранее министерство заявляло, что система должна заработать в октябре, однако у операторов связи до сих пор нет технического решения, чтобы такое предложение реализовать, пишет "Ъ".

В апреле СМИ сообщали, что Минцифры требовало от операторов ввести плату для абонентов за мобильный VPN-трафик с 1 мая 2026 года. Тогда процесс тоже застопорился из-за технических трудностей.

Теги: плата за международный трафик, сотовые операторы


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Ранее 22.05.2026 08:24 Мск Власти отложили введение платы за международный трафик свыше 15 Гб
Ранее 28.04.2026 16:16 Мск СМИ: Минцифры работает над отслеживанием посещения россиянами заблокированных сайтов
Ранее 22.04.2026 08:46 Мск Операторы попросили отсрочку на введение для абонентов платы за VPN-трафик

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