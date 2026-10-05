05 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Саша Чижикова для &quot;Атома&quot;

В Екатеринбурге представили коллекцию одежды с Белой башней

Всемирно известную жемчужину екатеринбургского конструктивизма – Белую башню архитектора Моисея Рейшера – перенесли на шапку и ворот.

Уральский строительный холдинг "Атом", бренд Check Ya Head и дизайнер Настя Москвина представили продолжение коллекции одежды с паттернами зданий CTRL+C. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, новый дроп изделий посвятили грядущему 95-летнему юбилею Белой башни. В капсульной коллекции представлены шапка и снуд с узнаваемыми паттернами легенды конструктивизма.

Коллекция одежды, посвященная 95-летнему юбилею Белой башни(2026)|Фото: Саша Чижикова для "Атома"

CTRL+C – это серия вещей с паттернами знаковых екатеринбургских зданий или объектов, например, гостиницы "Исеть", Цирка, Памятника клавиатуры. Продолжая минималистичное направление коллекции, дизайнер Настя Москвина стремилась сделать вещи лаконичными и выверенными.

Коллекция одежды, посвященная 95-летнему юбилею Белой башни(2026)|Фото: Саша Чижикова для "Атома"

Эскиз появился быстро: архитектурная композиция сама задала направление. Дольше всего возились с тестовыми образцами, на которых подбирали число петель, чтобы шапка подходила всем.

"В дизайне узнаются круглые иллюминаторы и горизонтальное ленточное остекление башни. А в ворот мы добавили столбы-опоры в виде длинных вертикальных полосок, благодаря которым его можно носить вверх ногами – получается совсем другой образ", - говорит дизайнер.

По словам Никиты Харисова, креативного и бренд-директора "Атома", системное сотрудничество с локальными брендами работает лучше разовых коллабораций и сильнее подчеркивает уральскую городскую аутентичность.

"Поэтому мы третий год подряд выпускаем коллекцию CTRL+C вместе с Настей Москвиной и Check Ya Head. Мы рассказываем об архитектуре Екатеринбурга как об уникальной черте города через вещи, которые можно носить на себе и держать у сердца", - отмечает Никита Харисов.

Для бренда Check Ya Head Белая башня давняя тема. Арт-директор и сооснователь бренда Джулия Дима рассказывает, что у компании уже существует премиальный бренд a°t’t’’ (About The Tower), целиком посвященный Белой башне. В логотипе использованы ее координаты, а на ценниках – графическое изображение здания.

"Для меня Белая башня живая. Не зря ее называют Джокондой конструктивизма: функциональность, облеченная в безупречную форму. Это мой идеал в дизайне – делать красоту полезной, а пользу эстетичной", - рассказала Джулия.

Для фотосессии она придумала историю: Белая башня – это инопланетный корабль, на котором девушка-инопланетянка прилетела на Землю и встретила парня. Во время съемок у Джулии возникло чувство, что башня выглядит немного печальной.

"Очень надеюсь, что ее отреставрируют и дадут ей новую жизнь. Башня, не грусти!", - говорит она.

Теги: Белая башня, одежда, коллекция, Атом, Екатеринбург


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