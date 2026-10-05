Государство выделит почти 80 млрд рублей на бесплатные обеды для младшеклассников

Власти заложили в проект бюджета деньги на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. В 2027 году на эти цели направят 79 674,7 млн рублей. Дальше суммы станут чуть меньше: в 2028 году планируют выделить 74 561,2 млн рублей, а в 2029 году - 73 301,1 млн рублей.

Средства пойдут на организацию обедов в государственных и муниципальных школах.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2027-2029 годы вместе с проектами бюджетов внебюджетных фондов - весь пакет подали в электронном виде. По прогнозу, экономика в 2027 году вырастет на 1,4 %, а к 2029‑му темпы ускорятся до 2,4 %.