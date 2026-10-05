ТМК поделилась практиками кадрового менеджмента на промышленной выставке

Трубная металлургическая компания (ТМК) активно делится своим опытом в области развития и обучения персонала, подчёркивая важность новаторских подходов в подготовке кадров. Во время Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" директор по развитию клиентских программ Корпоративного университета TMK2U Ольга Рудь отметила, что современные методы обучения должны учитывать мотивацию сотрудников, а не сводиться только к традиционным формам.

Как напоминает пресс-служба ТМК, компания организует крупные корпоративные мероприятия, такие как чемпионат рабочих профессий "Игры мастеров" и Молодёжная научно-практическая конференция, которые помогают развивать профессиональные навыки сотрудников. Важным аспектом системы подготовки является развитие кросс-функциональных компетенций, что позволяет сотрудникам легко менять роли и перемещаться внутри компании, создавая гибкие траектории карьерного роста.

Ольга Рудь подчеркнула, что современные производственные процессы требуют от работников смежных навыков, что учитывается в корпоративных стандартах. Это сокращает время на переподготовку и упрощает ротацию сотрудников. Таким образом, ТМК создает среду, способствующую выбору оптимального пути развития для своих сотрудников, в это же время компания остаётся адаптивной к изменениям на рынке.