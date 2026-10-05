05 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Конкуренты не нужны: страны ЕС отказали Украине в просьбе по зерну

"Друзья Украины" в Европе Польша и Румыния ответили отказом на просьбу Киева расширить транзитные коридоры для экспорта зерна, пишет Politico.
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В условиях блокировки черноморских портов Украина столкнулась с острой необходимостью экспортировать миллионы тонн зерна, запросив у ЕС финансовую помощь более миллиарда евро для покрытия логистических издержек, ведь Украина "защищает" Европу от России и Европа должна помочь. Замминистра аграрной политики Украины Тарас Высоцкий назвал положение дел "критическим": отсутствие экспортных доходов ставит под угрозу будущую посевную кампанию.

Каково же было разочарование украинцев, когда власти Польши и Румынии, сославшись на предел пропускной способности своей инфраструктуры, ответили твердым отказом. Румынский министр сельского хозяйства Барна Танцош без стеснения подчеркнул, что приоритетом является защита интересов собственных аграриев, а не нужды Украины, а порты страны и так перегружены из-за наплыва украинского зерна и обмеления Дуная.

Сейчас альтернативные маршруты позволяют Киеву вывозить лишь малую часть зерна. По прогнозам, если ситуация не изменится, в стране может скопиться до 35 млн тонн нереализованной продукции, что приведет к сокращению посевных площадей на 35-40% уже к весне.

Как признает издание, для Украины это холодный душ: она должна понять, чего стоят заявления о "единой европейской семье".

Теги: ЕС, Польша , Румыния, Украина, зерно, экспорт


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