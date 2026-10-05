Медведь вышел к трассе под Березниками: жителей Прикамья предупреждают о голодных хищниках

В Пермском крае медведь вышел к автомобильной трассе в районе Березников. Видео с животным опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как зверь идёт по обочине вдоль леса, на мгновение бросается к машине, но затем отступает, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Очевидцы предупреждают водителей: если вы едете на север Прикамья и заметили медведя у дороги, не останавливайтесь и не выходите из машины даже ради видео, не сигнальте и не бросайте ничего из окна. Также рекомендуется сбросить скорость - хищник может в любой момент шагнуть на проезжую часть.

За сентябрь медведей неоднократно видели и вблизи жилья: в Перми у домов в Голованово, в пригородных лесах Лысьвы, в нескольких сёлах Нытвенского округа. В деревне Пашня Пермского округа медведь с 20 сентября ходил по дворам, ломал заборы и разорил пасеку.

Как объясняют в краевом Минприроды, причина такого поведения - голод. В лесу плохо уродились осенние корма, на которых медведи нагуливают жир перед спячкой, поэтому звери идут к огородам и мусорным площадкам. Зоологи предупреждают, что самое беспокойное время придётся на октябрь, пока медведи не залегли в берлоги.

Официально за год в крае зарегистрировано одно нападение дикого медведя на человека - летом в Кудымкарском округе.

Жителей просят: увидели зверя у жилья — звоните по номеру 112.