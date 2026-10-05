Очередное дело о пытках на автомойке в Каменске-Уральском рассмотрит Свердловский областной суд

Уголовное дело в отношении восьми человек, обвиняемых в пытках на автомойке в Каменске-Уральском, будет рассматривать Свердловский областной суд. Первое судебное разбирательство пройдёт 15 октября, сообщает пресс-служба суда.

Также, стали известны имена фигурантов и в чём обвиняется каждый из них:

Виктор Кухтин обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, грабеже, пяти эпизодах вымогательства в составе группы, похищении людей.

Иван Петров обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, четырех эпизодах вымогательства, участии в истязаниях и похищении людей.

Сергей Рябов обвиняется в трех эпизодах вымогательства, похищении людей.

Александр Банников обвиняется в двух эпизодах вымогательства, похищении людей.

Александр Анашкин обвиняется в вымогательстве.

Ярослав Данько – обвиняется в двух эпизодах вымогательства, похищении людей.

Всеволод Чемезов обвиняется в четырех эпизодах вымогательства, превышении полномочий, похищении людей.

Артём Штука обвиняется в нарушении неприкосновенности жилища, четырех эпизодах вымогательства, похищении людей.

От действий восьми обвиняемых пострадали 15 человек. Следствие установило, что в 2024 году 34-летний местный житель организовал группу из своих знакомых, которые, чтобы сохранить и дальше поддерживать нелегальный бизнес совершали преступления, в том числе и в отношении несовершеннолетних. Людей похищали, избивали, истязали, вымогали деньги под угрозами и грабили.

Кроме того, в состав группы входил бывший инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД МО МВД России "Каменск-Уральский", который также запугивал жертв своим авторитетом. В феврале 2026 года он сообщил организатору группы важную информацию о местоположении постов ГАИ, что позволило тому на некоторое время скрыться. Но полиция и следователи все же задержали лидера и заключили его под стражу.

Напомним, что всего в истории с криминалом в Каменске-Уральском фигурирует 17 человек, в отношении ряда из которых уголовные дела уже рассматриваются судом. Ранее мы писали о Максиме Рыбникове и двух несовершеннолетних, который обвиняют в истязании девушек. Стоит отметить, что пытки девушек стали лишь одним эпизодом в целой череде преступлений, совершенных бандой с уральской автомойки.