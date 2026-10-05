Президент Финляндии не видит признаков подготовки "российского нападения"

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул отсутствие каких-либо обоснованных опасений относительно "нападения России", о котором трубят многие европейские политики. Об этом он сказал изданию El Mundo.

По его мнению, в европейских политических кругах наблюдается путаница между гипотетическими сценариями и реальными рисками. Теоретически может быть все, но зачем это обсуждать. На данный момент нет никаких фактов, указывающих на подготовку России к "нападению" на Европу. Стубб призвал европейских коллег сохранять хладнокровие и не поддаваться паническим настроениям. Тем более что Финляндия имеет протяженную границу с Россией и оперативно отслеживает ситуацию.

Несмотря на официальные заявления НАТО о "долгосрочной российкой угрозе", в кулуарах альянса признают отсутствие признаков подготовки к военному столкновению со стороны России. Как пишет The Times, нагнетание этой истерики зачастую преследует цель стимулировать страны-участницы к увеличению военных бюджетов до 5% от ВВП, как того требуют США.

В июне главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич подтвердил, что Россия не стремится к военному конфликту с альянсом, об этом свидетельствуют все разведданные.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что заявления о якобы готовящемся нападении России на НАТО являются бредом и провокациями.